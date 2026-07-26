LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | tocca alle fiorettiste sciabolatori outsider

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della giornata dei Mondiali di scherma 2026. Ad Hong Kong prosegue la manifestazione iridata con l’Italia che vuole continuare a recitare il ruolo da assoluta protagonista. La spedizione azzurra può puntare sulla forza del fioretto femminile, mentre gli sciabolatori proveranno ad ergersi ad outsider dopo delle qualifiche difficoltose. Appuntamento alle 3.00 con l’avvio delle prime sfide ad eliminazione diretta. Per quel che riguarda il fioretto femminile le azzurre partono con i favori del pronostico dopo un ranking round praticamente dominato. Martina Favaretto, testa di serie numero uno, presiederà la parte alta del tabellone iniziando opposta alla britannica Tsang. 🔗 Leggi su Oasport.it

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