LIVE Italia-Cina Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

L’Italia ha annunciato che nel sestetto titolare sarà schierata Ekaterina Antropova anche nelle fasi di quarti e semifinale, in seguito a scelte effettuate dal commissario tecnico. L’incontro tra Italia e Cina, parte della Nations League di volley femminile 2026, sta per iniziare. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.19 Grande curiosità per vedere quale sarà la scelta di Velasco per posto 2: sia nei quarti che in semifinale il CT dell’Italia ha schierato nel sestetto titolare Ekaterina Antropova. L’ex giocatrice di Scandicci non ha però brillato nella sfida di ieri contro il Brasile, cedendo poi il posto a Paola Egonu. A completare la diagonale principale sarà Alessia Orro, mentre al centro della rete spazio alle “solite” Anna Danesi e Sarah Fahr. Pochi dubbi sulle due schiacciatrici con Miryam Sylla e Stella Nervini, top scorer azzurra della semifinale. La seconda linea è affidata ad Eleonora Fersino. 9.16 Le ragazze di Julio Velasco sono state costrette ad abdicare dopo i successi delle ultime due edizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

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