Il dibattito si accende sulla gestione dei costi dell’opera al Franchi. Secondo le opposizioni, il progetto rischia di far pagare due volte il pubblico, a causa di errori e costi aggiuntivi. La questione riguarda le cifre, ritenute non chiare, e il rischio di un aumento delle spese pubbliche. I lavori sono al centro di polemiche tra le forze politiche, con scontri sulle modalità di gestione e sui finanziamenti.

L’opera è complessa e mastodontica. E le polemiche non sono da meno. I lavori al Franchi ormai sono diventati il principale argomento di scontro fra opposizioni e maggioranza. E non poteva mancare la lite politica dopo la presentazione da parte della Fiorentina della proposta per partecipare al project financing e l’avvio della conferenza dei servizi. Per il consigliere Massimo Sabatini (Lista Schmidt) la questione sembra una partita a ping pong: "La giunta continua a cambiare strada senza una strategia chiara – l’attacco –. Un procedere a zig-zag, che oramai è diventato caratteristica costante dei lavori dello stadio". Poi l’affondo: "Questo modo di procedere allunga i tempi, moltiplica le varianti e fa lievitare di continuo i costi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lite politica sulle cifre: "Il pubblico rischia di pagare due volte"

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