le prime pagine di oggi

Notizia in breve

Sabato nel tardo pomeriggio, in Val di Susa, si sono verificati scontri tra alcuni manifestanti No TAV e le forze dell’ordine. Le forze dell’ordine hanno utilizzato mezzi di contenimento per disperdere i partecipanti, che avevano tentato di bloccare una strada. Non sono stati segnalati feriti gravi, ma si registrano alcune persone denunciate. La situazione si è protratta per diverse ore, con tensioni che sono continuate fino a sera.