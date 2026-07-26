Le prime pagine di oggi
Sabato nel tardo pomeriggio, in Val di Susa, si sono verificati scontri tra alcuni manifestanti No TAV e le forze dell’ordine. Le forze dell’ordine hanno utilizzato mezzi di contenimento per disperdere i partecipanti, che avevano tentato di bloccare una strada. Non sono stati segnalati feriti gravi, ma si registrano alcune persone denunciate. La situazione si è protratta per diverse ore, con tensioni che sono continuate fino a sera.
Oggi tutti i i principali quotidiani aprono con gli scontri avvenuti sabato nel tardo pomeriggio in Val di Susa tra alcuni manifestanti No TAV e le forze dell’ordine. L’altra notizia presente sulla maggior parte dei quotidiani è che la presidente del consiglio Giorgia Meloni vorrebbe approvare un nuovo decreto sulle accise, ma per farlo deve capire come finanziarla senza aumentare la spesa pubblica. Molti giornali tornano sulla storia di Abderrahim Fakir, l’uomo morto domenica scorsa a Bologna mentre era immobilizzato dalla polizia: è stato pubblicato un nuovo video che mostra come, quando Fakir era ormai morto, sotto alla sua testa ci fosse una chiazza di sangue. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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