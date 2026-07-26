L’addio al giovane papà Lo strazio della compagna e quell’ultima promessa

Notizia in breve

Un giovane papà è stato sepolto in una cerimonia a Foligno, mentre la madre e il neonato, ancora in fasce, erano presenti. La donna ha pianto accanto alla bara, tenendo in braccio il bambino. La scena si è svolta in un clima di grande dolore, con la mamma che ha fatto un’ultima promessa al padre scomparso. Tra i presenti, molti hanno assistito al momento senza parole, mentre la famiglia si preparava a salutare il defunto.