L’addio al giovane papà Lo strazio della compagna e quell’ultima promessa
Un giovane papà è stato sepolto in una cerimonia a Foligno, mentre la madre e il neonato, ancora in fasce, erano presenti. La donna ha pianto accanto alla bara, tenendo in braccio il bambino. La scena si è svolta in un clima di grande dolore, con la mamma che ha fatto un’ultima promessa al padre scomparso. Tra i presenti, molti hanno assistito al momento senza parole, mentre la famiglia si preparava a salutare il defunto.
Foligno (Perugia), 26 luglio 2026 – Tra i primi banchi un neonato dorme, cullato nel passeggino dalla sua mamma, che lo guarda con infinita dolcezza. Poco più in là, la bara di suo padre. Tutt’intorno il silenzio di una chiesa gremita, quella della Madonna del pianto, dove in centinaia sono venuti per dare l’ultimo saluto a Marco Pietraccini, giovane papà scomparso prematuramente per un tumore. Nei giorni scorsi avevamo raccontato su queste pagine della straordinaria raccolta fondi nata per cercare una terapia oncologica all’estero che potesse dargli una speranza di guarigione. Donazioni arrivate oltre i 60mila euro in due settimane e che non intendono fermarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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