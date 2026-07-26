Chi va piano, va sano e va lontano: il proverbio non sempre funziona, ma nella puntata di domenica 26 luglio de La Ruota della Fortuna ha trovato la sua testimonial perfetta. Perché Valentina, partita in sordina e rimasta a guardare per buona parte della serata, si è presa titolo e scena proprio all’ultimo tabellone, strappando la corona a un campione che sembrava avere già la strada spianata. “Colpo di scena clamoroso”, per dirla con Gerry Scotti. E il bello è che nemmeno lei se lo aspettava. Gerry Scotti ha aperto la serata arrivando in studio a bordo di una Panda, l’auto in palio, con Samira Lui a fingere il terrore di finire investita. La showgirl, per la cronaca, indossava un abito corto smanicato nero in paillettes, con un incrocio a X sul davanti che scende a diventare minigonna: elegantissima, come sempre. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti sbaglia la domanda di Samira: “Io lì non ci passo”

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La ruota della fortuna, Gerry Scotti spiazza Samira: glielo dà in studio, davanti a tutti (VIDEO)

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