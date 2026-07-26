Al 83° Festival di Venezia, il film vincitore di Oscar di Damien Chazelle sarà celebrato con una proiezione speciale. Per i dieci anni dall’uscita, è previsto un evento intitolato “La La Land in Concert”, inserito nel programma del Cartier Cinema Club. La manifestazione si concentra sulla proiezione del film accompagnata dall’orchestra dal vivo, senza ulteriori dettagli su altre attività o partecipazioni.

: Il decimo anniversario d i La La Land sarà celebrato all’83 ° Festival Internazionale del Cinema di Venezia – La Biennale de Venezia con La La Land in Concert come parte della programmazione del Cartier Cinema Club del festival. Il grande evento. Il Damien Chazelle ha diretto il film 14 volte nominato all’Oscar, 6 volte vincitore che ha fatto scalpore al botteghino per un film musicale originale che ha collezionato oltre mezzo miliardo in tutto il mondo ha fatto la sua prima mondiale a Venezia dieci anni fa. Ryan Gosling ed Emma Stone sono rispettivamente pianisti e attrici che seguono la loro passione e raggiungono il successo nei loro campi, ma si trovano combattuti tra il loro amore reciproco e le loro carriere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - ‘La La Land in Concert’: il film Premio Oscar di Damien Chazelle sbarca al Festival di Venezia per i suoi 10 anni

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