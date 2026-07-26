La furia del maltempo sulla Toscana nubifragi dalla costa all’interno La diretta

Un fronte di maltempo intenso ha investito la Toscana, con nubifragi che si sono concentrati dalla costa all’interno. I pluviometri hanno registrato fino a 80 millimetri di pioggia in un’ora, principalmente lungo la direttrice tra Lucca, Pistoia e Prato, spostandosi poi verso Firenze e Arezzo. La perturbazione si è manifestata con precipitazioni molto abbondanti e persistenti, causando disagi sul territorio.

I dati dei pluviometri fanno paura: 80 millimetri in un’ora, la linea temporalesca picchia soprattutto sulla direttrice Lucca-Pistoia-Prato spostandosi verso Firenze e Arezzo Firenze, 26 luglio 2026 – Ampiamente annunciata, l’ondata di maltempo è arrivata in Toscana con una forza paurosa. La quantità d’acqua che si è rovesciata in pochissimo tempo su alcune zone della Regione è da tempesta tropicale. Va ricordato che nella Regione è in vigore un’allerta arancione su tutto il territorio fino alle 14 salvo proroghe. "Nell’ultima ora oltre 3400 fulminazioni nell’area". Il dato, riferito alla Garfagnana e alla Valle del Serchio, è riportato da Edoardo Prestanti, sindaco di Carmignano In provincia di Pistoia oltre 8 0 mm a Sammommè e Pescia (Sorana), oltre 70 a Prunetta e San Marcello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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