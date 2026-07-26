La Forestale utilizzerà la ex-Palazzina Telecom in via Attavanti a Castelfiorentino come nuova sede dei carabinieri forestali dell’Empolese Valdelsa. È stata approvata una seconda variante progettuale per la struttura. La decisione segue un primo intervento di modifica al progetto originario. La nuova sede ospiterà gli uffici e le attività del reparto forestale. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi di realizzazione o sui costi dell’intervento.

L’ex-Palazzina Telecom, in via Attavanti a Castelfiorentino, ospiterà la nuova sede dei carabinieri forestali dell’ Empolese Valdelsa. Dopo un primo annuncio dello scorso anno, il Comune ha approvato pochi giorni fa una seconda variante in corso d’opera al progetto dei lavori di completamento dell’edificio e del collegamento con il palazzo comunale, introducendo alcune modifiche: La novità principale nasce da una richiesta arrivata direttamente dall’Arma dei carabinieri, con il comando che ha chiesto di predisporre all’interno dell’edificio uno spazio destinato a ospitare un angolo cottura. La variante approvata comprende anche altri... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Forestale nella ex-Telecom. Approvata una seconda variante per la nuova sede di via Attavanti

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