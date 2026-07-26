La camicia a righe torna la protagonista del nostro look outfit freschi e effortless da indossare in città o in vacanza

Da dilei.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una camicia a righe è tornata protagonista di look casual e pratici, adatti sia in città che in vacanza. È considerata un capo classico, spesso indossato sotto giacche e cappotti durante l'inverno, mentre in estate viene sfoggiata senza sovrapposizioni. La sua presenza si nota come elemento versatile e senza tempo nei guardaroba di molte persone.

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Quando si parla di capi evergreen, dopo la camicia bianca arriva quella a righe. In inverno la nascondiamo sotto giacca e cappotti, mentre in estate non vediamo l’ora di mostrarla in tutta la sua bellezza. Perché possiamo sceglierla nel classico blu e bianco, ma anche rossa o multicolor, la cosa certa è che la camicia a righe è quel capo che funziona sempre sia che la scegli per un giornata in officio, sia che hai deciso di indossarla nel tempo libero o in vacanza. La versatilità della camicia a righe però a lungo andare rischia di farcela indossare sempre nello stesso modo, in particolare con jeans e pantaloni. Invece noi guardando ai look delle celebs e delle it-girl abbiamo trovato quattro modi diversi di sfoggiare la camicia a seconda del modello che ti piace di più. 🔗 Leggi su Dilei.it

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