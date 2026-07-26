Juve Stabia l’amministrazione giudiziaria | Nessun credito Domus per iscrizione in B

L’amministrazione giudiziaria che controlla la società ha precisato che non esiste alcun credito della società Domus per l’iscrizione alla Serie B. La comunicazione mira a chiarire le modalità di iscrizione della squadra e a fornire informazioni corrette in merito. La società ha ritenuto opportuno fare questa precisazione per evitare fraintendimenti sulle questioni finanziarie legate all’iscrizione al campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti “In relazione alle notizie diffuse nelle ultime ore riguardanti le modalità di iscrizione della S.S. Juve Stabia S.r.l. al campionato di Serie B”, l’ Amministrazione Giudiziaria che guida la società “ ritiene necessario fornire alcune precisazioni, al fine di assicurare una corretta informazione. Tutte le attività e le pratiche amministrative, economiche e finanziarie necessarie per l’iscrizione della S.S. Juve Stabia al campionato sono state curate direttamente ed esclusivamente dall’Amministrazione Giudiziaria. Parimenti, tutti i pagamenti richiesti ai fini dell’iscrizione sono stati disposti ed effettuati dagli Amministratori Giudiziari, utilizzando esclusivamente risorse finanziarie nella disponibilità della società”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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