Iscro come chiedere la cassa integrazione che spetta ad autonomi e liberi professionisti con redditi bassi

È iniziata la richiesta dell’Iscro 2026, un’indennità destinata a autonomi e liberi professionisti con redditi bassi. Questa misura, paragonabile a una cassa integrazione, mira a sostenere chi sta vivendo una riduzione dei propri guadagni. La procedura per richiedere l’indennità è ora disponibile, con specifici requisiti e modalità di presentazione delle domande. La misura si rivolge a lavoratori con contrazioni di reddito, garantendo un supporto temporaneo.

È partita ufficialmente la corsa all’Iscro 2026. L’ Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa è una sorta di “ cassa integrazione ” per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che stanno affrontando una contrazione dei propri guadagni. L’ Inps, con il messaggio n. 1987 dello scorso giugno, ha aperto ufficialmente il canale telematico per l’invio delle domande, dando il via a una finestra temporale che si chiuderà in autunno. L’assegno, rivalutato quest’anno in base agli indici Istat sul costo della vita, può raggiungere un massimo di 817,69 euro al mese per sei mensilità successive, una boccata d’ossigeno cruciale per una platea spesso priva di tutele ordinarie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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