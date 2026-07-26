Un imprenditore del Sud denuncia di spendere circa 30 euro al mese per carburante, definendo la spesa un salasso. La sua azienda opera in zone rurali di diverse città, tra cui Roma, Livorno e Crema, e ha bisogno dell’auto per svolgere le attività. In alcuni casi, per risparmiare, ha deciso di non usare il veicolo qualche venerdì, lasciando a sua moglie il compito di spostarsi.

Parla il titolare di un’azienda di Portici: “Abbiamo lavori nelle aree rurali di Roma, Livorno e Crema. Per noi l’auto è indispensabile. Qualche volta per risparmiare, il venerdì a mia moglie ho detto: ‘Stavolta non vengo’”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - “Io, piccolo imprenditore del Sud, pago 30 pieni al mese: così è un salasso”

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IL PICCOLO IMPRENDITORE - Diritto Commerciale in 3 minuti EP.20

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