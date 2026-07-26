Io piccolo imprenditore del Sud pago 30 pieni al mese | così è un salasso

Da repubblica.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un imprenditore del Sud denuncia di spendere circa 30 euro al mese per carburante, definendo la spesa un salasso. La sua azienda opera in zone rurali di diverse città, tra cui Roma, Livorno e Crema, e ha bisogno dell’auto per svolgere le attività. In alcuni casi, per risparmiare, ha deciso di non usare il veicolo qualche venerdì, lasciando a sua moglie il compito di spostarsi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Parla il titolare di un’azienda di Portici: “Abbiamo lavori nelle aree rurali di Roma, Livorno e Crema. Per noi l’auto è indispensabile. Qualche volta per risparmiare, il venerdì a mia moglie ho detto: ‘Stavolta non vengo’”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

io piccolo imprenditore del sud pago 30 pieni al mese cos236 232 un salasso
© Repubblica.it - “Io, piccolo imprenditore del Sud, pago 30 pieni al mese: così è un salasso”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

IL PICCOLO IMPRENDITORE - Diritto Commerciale in 3 minuti EP.20

Video IL PICCOLO IMPRENDITORE - Diritto Commerciale in 3 minuti EP.20

Notizie e thread social correlati

“Sono io quello del Suv”: così si è costituito Luigi Giordano, l’imprenditore che ha investito un 17enne in VersiliaL'imprenditore che ha investito un 17enne in motorino si è costituito, riconoscendosi come l'automobilista del Suv.

Leggi anche: Attentato Monaco, l’imprenditore: “L’oligarca ferito Ermolaev pagò 5 milioni ai servizi segreti per non essere sottoposto a sanzioni”

Si parla di: Io, piccolo imprenditore del Sud, pago 30 pieni al mese: così è un salasso; Contributi a Fondo Perduto 2026: Come Funzionano e Requisiti.

sud io piccolo imprenditore delIo, piccolo imprenditore del Sud, pago 30 pieni al mese: così è un salassoParla il titolare di un’azienda di Portici: Abbiamo lavori nelle aree rurali di Roma, Livorno e Crema. Per noi l’auto è indispensabile. Qualche volta per ... repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web