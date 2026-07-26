Intervista a Chad Gable | SummerSlam sarà la mia redenzione voglio il titolo Intercontinentale

Chad Gable ha dichiarato che SummerSlam rappresenta la sua occasione di redenzione e che mira a conquistare il titolo Intercontinentale. Nato nel 1986, Gable si distingue per la tecnica e la determinazione. Finora non ha vinto un titolo in singolo in WWE, ma spera di ottenere presto il primo successo individuale.

Classe 1986, tecnica sopraffina e grinta da vendere. Chad Gable non ha ancora vinto un titolo in singolo in WWE, ma potrebbe ben presto cambiare il suo destino. Con SummerSlam alle porte, in programma nella sua città natale di Minneapolis, l’ex leader dell’Alpha Academy avrà la chance di portarsi a casa l’Intercontinental Championship in un match contro Penta. In vista dell’evento più importante dell’estate abbiamo avuto modo di scambiare quattro chiacchiere proprio con Chad Gable. Penta vs Chad Gable – Uno dei match di cartello di SummerSlam SummerSlam è dietro l’angolo e affronterai Penta per l’Intercontinental Title. Ovviamente vi siete già affrontati in passato, ma ora sembra una nuova storia di redenzione per te. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Chad Gable e Penta mettono da parte la rivalità e funzionano sorprendentemente bene. Gable fa cedere Rusev e conquista una vittoria importante prima di SummerSlam. #WWERaw x.com

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