Un'auto e un'altra vettura sono rimaste coinvolte in un incidente sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo, intorno all'una di notte. Una donna è morta sul colpo, mentre tre bambine di età compresa tra pochi mesi e alcuni anni sono rimaste ferite. Le bambine sono state trasportate in ospedale, insieme ad altri tre feriti. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

E' di un morto e sei feriti, di cui tre bambine, il bilancio dell'incidente avvenuto, intorno all'una della scorsa notte, sulla strada tra Bitonto a Giovinazzo, nel Barese, in direzione Foggia. La vittima, Michela Di Tullio è una donna che viaggiava a bordo dell'auto su cui c'erano anche le tre bambine e un uomo. A quanto si apprende è una zia. Gli altri due feriti erano a bordo della seconda macchina coinvolta nell'incidente. Per la donna sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Dei feriti, le bambine sono stati trasportati dall'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, i tre adulti invece al Policlinico e al Di Venere. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incidente nella notte tra due auto: morta una donna, ferite le tre bambine. La più piccola ha 4 mesi

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Roma, scontro frontale nella notte tra due auto: morti un ragazzo e una mamma (gravi le due figlie)

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