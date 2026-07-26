Ieri sera a Sant’Angelo Lodigiano un incendio ha coinvolto un appartamento in una palazzina di via Statuto, vicino al quartiere Pilota. Le fiamme sono divampate all’interno dell’appartamento, causando l’intervento dei vigili del fuoco. La presenza di fumo denso ha spinto alcuni residenti ad evacuare temporaneamente le abitazioni. Non ci sono notizie di feriti o danni estesi alle strutture circostanti.

Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), 26 luglio 2026 – Paura, ieri sera, a Sant'Angelo Lodigiano, dove un violento incendio ha messo in allarme i residenti di via Statuto, a lle porte del quartiere Pilota. L'allarme è scattato intorno alle 18, quando le fiamme hanno avvolto un appartamento all'ultimo piano di una palazzina che si affaccia sul Lambro Meridionale, facendo scattare una massiccia macchina dei soccorsi. I residenti degli appartamenti vicini sono scappati all'esterno delle abitazioni per cercare di capire cosa stesse succedendo. Il fumo ha infatti presto invaso lo stabile e si è visto a distanza.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio a Sant’Angelo Lodigiano, fiamme in un appartamento di una palazzina in via Statuto

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