Tre incendi di vaste dimensioni hanno coinvolto sterpaglie e terreni incolti lungo il raccordo anulare e vicino alla bretella dell’autostrada A24 Roma-L’Aquila. L’incendio sul Gra ha causato panico tra gli automobilisti presenti, con traffico rallentato o bloccato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e gestire la situazione. Non sono stati comunicati feriti o danni a strutture, ma si registrano disagi durante le operazioni di spegnimento.

Tre incendi di vaste proporzioni di sterpaglie e terreni incolti a ridosso del raccordo anulare. E all’ora di pranzo si è scatenato il panico fra gli automobilisti, alcuni dei quali si sono dovuti fermare in mezzo alla carreggiata perché la visibilità era stata fortemente ridotta dal fumo che aveva invaso le corsie e allo stesso tempo le fiamme stavano aggredendo la vegetazione proprio a ridosso delle barriere di contenimento. Una situazione di emergenza che segue i 25 roghi scoppiati nel giro di poche ore nella giornata di sabato sempre nella capitale. Domenica invece le fiamme si sono sviluppate rapidamente, alimentate dal forte... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Incendi sul Gra, panico fra gli automobilisti. Fiamme anche a ridosso della bretella dell’autostrada A 24 Roma L’Aquila

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Incendio sulla nave GNV Phoenix: fiamme a bordo, porto di Napoli

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