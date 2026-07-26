In Toscana, temporali intensi hanno causato allagamenti in diversi comuni delle province di Firenze, Prato, Pistoia e Lucca. La Protezione Civile aveva emesso un’allerta arancione per la giornata di domenica.

In Toscana sono in corso forti temporali che stanno interessando varie città e piccoli comuni nelle province di Firenze, Prato, Pistoia e Lucca. Per domenica era stata diffusa un’allerta arancione. A Firenze ci sono stati allagamenti sulla strada verso il comune di Calenzano e nel comune di Fucecchio. A Prato sono stati chiusi i sottopassi per la troppa acqua che si è accumulata a causa delle piogge. In provincia di Lucca la situazione peggiore è stata finora a Borgo a Mozzano, dove in un’ora sono caduti 87 millimetri di pioggia. Sono state segnalate anche forti raffiche di vento sulle Alpi Apuane e sull’Appennino pistoiese, e vari alberi caduti nel Mugello, al confine con l’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Toscana ci sono allagamenti in vari comuni a causa dei forti temporali

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