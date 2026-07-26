Impianti e programmazione Romei a Confartigianato | Sì al Gruppo grandi eventi

"Vorrei provare a cambiare i rapporti tra la pubblica amministrazione e le società, anche attraverso un "Piano strategico per lo sport" che tenga conto di un processo partecipativo". Si è espresso così il nuovo assessore allo sport Enrico Romei, incontrando gli esponenti del "Cluster Sport" di Confartigianato nelle sede dell’associazione di viale Montegrappa lo scorso venerdì mattina. L’iniziativa, promossa da Confartigianato Sport, ha rappresentato idealmente il primo momento di dialogo tra il mondo sportivo e la nuova amministrazione comunale, riunendo rappresentanti di società sportive, associazioni e operatori del settore. Ad aprire... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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