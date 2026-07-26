Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Da quifinanza.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica al 26 luglio 2026 è di 0,161 euro al kWh. Nella giornata precedente, il prezzo minimo di 0,075 euro al kWh si è verificato alle 14, mentre il massimo di 0,209 euro al kWh è stato registrato alle 23.

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Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 26 Luglio 2026 si attesta a 0,161 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (25 Luglio 2026), il prezzo minimo è stato di 0,075 €kWh alle ore 14, mentre il massimo ha raggiunto 0,209 €kWh alle ore 23. Le ore più economiche della giornata sono state quelle centrali (13:00-15:00), mentre le fasce serali e notturne (dalle 21:00 alle 24:00) hanno registrato i valori più elevati, riflettendo una maggiore domanda e minore disponibilità di energia a basso costo. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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