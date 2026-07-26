Due giovani fornai provenienti da Mercatello sul Metauro e Sant’Angelo in Vado sono stati inseriti nelle prime posizioni della classifica del Gambero Rosso dedicata all’arte bianca. La loro presenza tra i migliori riconosce il successo nel settore del pane nell’alto Metauro. La selezione del Gambero Rosso mette in evidenza le eccellenze locali nel settore della panificazione. La classifica rappresenta un riconoscimento per le attività dei fornai delle zone interessate.

L’alto Metauro va forte quando si parla di pane. Due giovani fornai di Mercatello sul Metauro e Sant’Angelo in Vado sono infatti balzati nelle posizioni d’onore della celebre classifica del Gambero Rosso riservata al mondo dell’arte bianca. Massimo Ingegni, 31 anni, titolare del forno Ingrano, in piazza Garibaldi a Mercatello è stato insignito del titolo di Panettiere Emergente dell’anno 2027: "Lo scorso anno avevo raggiunto il riconoscimento dei due pani sulla guida, quest’anno invece mi è stato riconosciuto questo premio che mi onora tantissimo. Credo che in me abbiano visto un panettiere che vive in un contesto di paese, andato in città per imparare e tornato per investire dove sono nato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il pane nostrum sul Gambero Rosso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bologna, dove acquistare il pane più buono secondo Gambero Rosso: ecco i forni migliori dell'Emilia-RomagnaSecondo la nuova guida dei Migliori Panifici d’Italia del Gambero Rosso, i forni a Bologna sono tra i migliori dell’Emilia-Romagna.

Ferrari gambero rossoDurante il Gran Premio d’Austria a Spielberg, il Mondiale di Formula 1 è stato nuovamente chiuso.

Temi più discussi: Il pane nostrum sul Gambero Rosso; Dopo la pasta madre, è questo il prossimo grande cambiamento del pane; Panetterie pavesi inserite nella guida del Gambero rosso: ecco quali sono; Farina del mio sacco Bakery, il panificio di paese pluripremiato. Lisa e Mattia: Dopo Solina e Saragolla chiudiamo la filiera del grano saraceno.

Il pane nostrum sul Gambero RossoDue giovani fornai di Mercatello e Sant’Angelo in Vado balzano nelle posizioni d’onore della celebre classifica . ilrestodelcarlino.it

Bologna, dove acquistare il pane più buono secondo Gambero Rosso: ecco i forni migliori dell'Emilia-RomagnaIl pane quotidiano si fa sempre più sostenibile, digitale e, soprattutto, bolognese. È quanto emerge dalla nuova guida dei Migliori Panifici d’Italia del Gambero Rosso, online come servizio web ... corrieredibologna.corriere.it