Il nuovo premier britannico ha condiviso video sui social media in cui si mostra mentre beve birra. Questa scelta rappresenta un cambiamento rispetto alla tradizione di sobrietà e discrezione associata di solito ai leader del paese. In passato, le comunicazioni ufficiali avvenivano principalmente tramite interviste o annunci pubblici davanti a Downing Street.

Per decenni il primo ministro britannico è stato sinonimo di sobrietà e understatement. Gli annunci, se non venivano fatti durante in un’intervista o in sede istituzionale, venivano ufficializzati davanti al civico 10 di Downing Street. Era così fino a Keir Starmer. Ma con il suo successore, l’ex sindaco di Manchester Andy Burnham, questo schema sembra appartenere al passato. A pochi giorni dal suo insediamento, il nuovo leader laburista ha trasformato TikTok, Instagram e gli altri social in un’estensione dell’ufficio del primo ministro, adottando uno stile comunicativo simile a quello del sindaco democratico di New York, Zohran Mamdani. La... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il nuovo premier inglese? Spilla birra nei video social

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Incredible Stories Behind the World's Biggest Legends

Notizie e thread social correlati

L’invalido da 20 anni che camminava nei video dei social networkUn uomo invalido da circa 20 anni, che si muoveva su sedia a rotelle, ha pubblicato video sui social network.

Marocchini coinvolti in un sinistro mortale si esaltano e ridono nei video sui socialUn video sui social mostra alcuni giovani marocchini coinvolti in un incidente mortale che ridono e si esaltano.

Si parla di: Il nuovo premier inglese? Spilla birra nei video social | Libero Quotidiano.it; Importare jihadisti a Londra è diventato un diritto | Libero Quotidiano.it.