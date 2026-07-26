Il nuovo premier inglese? Spilla birra nei video social
Il nuovo premier britannico ha condiviso video sui social media in cui si mostra mentre beve birra. Questa scelta rappresenta un cambiamento rispetto alla tradizione di sobrietà e discrezione associata di solito ai leader del paese. In passato, le comunicazioni ufficiali avvenivano principalmente tramite interviste o annunci pubblici davanti a Downing Street.
Per decenni il primo ministro britannico è stato sinonimo di sobrietà e understatement. Gli annunci, se non venivano fatti durante in un’intervista o in sede istituzionale, venivano ufficializzati davanti al civico 10 di Downing Street. Era così fino a Keir Starmer. Ma con il suo successore, l’ex sindaco di Manchester Andy Burnham, questo schema sembra appartenere al passato. A pochi giorni dal suo insediamento, il nuovo leader laburista ha trasformato TikTok, Instagram e gli altri social in un’estensione dell’ufficio del primo ministro, adottando uno stile comunicativo simile a quello del sindaco democratico di New York, Zohran Mamdani. La... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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