Il grande business dei popcorn al cinema
Nei cinema statunitensi sono stati venduti due secchielli di popcorn a tema per l’uscita del film. Uno rappresenta il cavallo di Troia, l’altro la cinepresa IMAX utilizzata per le riprese.
Per l’uscita al cinema di Odissea, nei cinema statunitensi sono stati messi in vendita due secchielli per i popcorn a tema: uno riproduce il cavallo di Troia, l’altro la cinepresa IMAX con cui Christopher Nolan ha girato il film. Nonostante il prezzo elevato – quello a forma di cavallo costa 70 dollari, l’altra 50 – sono esauriti sul sito della catena di sale cinematografiche AMC, la più grande negli Stati Uniti, che li vende. I popcorn sono da sempre una delle principali fonti di guadagno per i cinema, ma il loro contributo alla sostenibilità delle sale è diventato fondamentale soprattutto in tempi recenti. Costano molto poco, si possono conservare per lungo tempo e non richiedono una grande manodopera per prepararli, né troppe attrezzature. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Olde Midway Movie Theater-Style Popcorn Machine Maker
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