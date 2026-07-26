il grande business dei popcorn al cinema

Per l’uscita al cinema di Odissea, nei cinema statunitensi sono stati messi in vendita due secchielli per i popcorn a tema: uno riproduce il cavallo di Troia, l’altro la cinepresa IMAX con cui Christopher Nolan ha girato il film. Nonostante il prezzo elevato – quello a forma di cavallo costa 70 dollari, l’altra 50 – sono esauriti sul sito della catena di sale cinematografiche AMC, la più grande negli Stati Uniti, che li vende. I popcorn sono da sempre una delle principali fonti di guadagno per i cinema, ma il loro contributo alla sostenibilità delle sale è diventato fondamentale soprattutto in tempi recenti. Costano molto poco, si possono conservare per lungo tempo e non richiedono una grande manodopera per prepararli, né troppe attrezzature. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Olde Midway Movie Theater-Style Popcorn Machine Maker

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