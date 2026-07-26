Il governo criminalizza un’intera generazione

Il governo è stato accusato di criminalizzare un'intera generazione, secondo quanto affermato dall'intervista a Angela Verdecchia della Rete degli studenti medi. Verdecchia ha parlato di un senso di inadeguatezza diffuso tra i giovani, attribuendolo a un sistema che non garantisce loro rappresentanza. Non sono state fornite altre dichiarazioni o dettagli sui provvedimenti o le politiche coinvolte.

L'intervista Angela Verdecchia (Rete degli studenti medi): «Senso di inadeguatezza diffuso da un sistema che non ci fa sentire rappresentati. C’è una rabbia che spesso si esprime in maniere poco controllabili» L'intervista Angela Verdecchia (Rete degli studenti medi): «Senso di inadeguatezza diffuso da un sistema che non ci fa sentire rappresentati. C’è una rabbia che spesso si esprime in maniere poco controllabili» Cronista politico, si occupa per lo più di giustizia e ingiustizia. Ha scritto alcuni libri, l’ultimo è “La pista anarchica” (Editori Laterza) Cronista politico, si occupa per lo più di giustizia e ingiustizia. Ha scritto alcuni libri, l’ultimo è “La pista anarchica” (Editori Laterza). 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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PD VS MELONI: CRIMINALIZZA UNA GENERAZIONE INTERA

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