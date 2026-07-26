D opo la pausa di domenica scorsa per la finale dei Mondiali di calcio, questa sera 26 luglio alle 21.30 su Rai 1 ritorna Noos 2026, il programma ideato e condotto da Alberto Angela. Anche stasera, la trasmissione racconterà le ultime scoperte nei campi della medicina, della genetica, delle neuro-scienze e della biologia. Senza dimenticare uno sguardo anche all’archeologia e alla paleontologia. Francesca Michielin e il “blocco” di Alberto Angela su WhatsApp: un mistero (quasi) chiarito X Leggi anche › Torna “Noos” di Alberto Angela: Christopher Nolan e Matt Damon super ospiti della prima puntata Noos 2026 su Rai 1: le anticipazioni della seconda puntata del programma di Alberto Angela stasera 26 luglio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il divulgatore scientifico, insieme ai suoi ospiti, affronterà temi come l'obesità, l'Intelligenza Artificiale e i dinosauri

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