Il consiglio di De Laurentiis ad Allegri e sul mercato si pensa alla difesa
Dal ritiro di Dimaro, si apprende che il presidente ha consigliato all’allenatore di puntare su acquisti difensivi. Durante il consiglio, è stato sottolineato di rafforzare la linea arretrata. Non sono state annunciate ufficialmente operazioni di mercato, ma si evidenzia un focus sulla difesa. Nessuna indicazione su nomi o cifre, solo un orientamento generale per le prossime mosse.
Dal ritiro azzurro di Dimaro, il nostro inviato Carlo Landoni riferisce del consiglio presidenziale al nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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