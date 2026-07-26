Il consiglio di De Laurentiis ad Allegri e sul mercato si pensa alla difesa

Da sportmediaset.mediaset.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal ritiro di Dimaro, si apprende che il presidente ha consigliato all’allenatore di puntare su acquisti difensivi. Durante il consiglio, è stato sottolineato di rafforzare la linea arretrata. Non sono state annunciate ufficialmente operazioni di mercato, ma si evidenzia un focus sulla difesa. Nessuna indicazione su nomi o cifre, solo un orientamento generale per le prossime mosse.

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