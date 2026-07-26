Le azioni delle aziende produttrici di condizionatori sono cresciute quest’anno, con Daikin salita oltre il 20% e Carrier Global quasi del 30%. Mentre gli investitori puntano sui giganti dell’intelligenza artificiale e dei chip, queste società si sono rafforzate nel settore del clima. Le aziende giapponese e statunitense sono tra le più performanti nel mercato azionario delle apparecchiature per il raffreddamento.

Mentre il mondo degli investitori guarda famelico i giganti dell’intelligenza artificiale e dei produttori di chip, zitta zitta la giapponese Daikin è salita in borsa di oltre il 20% dall’inizio dell’anno, Carrier Global di quasi il 30%. Ad accomunare queste due aziende non è un algoritmo, ma un prodotto molto più concreto e vitale dell’IA: l’aria condizionata, il business dei “padroni del fresco” che sta esplodendo sotto la spinta delle ondate di calore. Negli ultimi anni l’aria condizionata è passata da comfort estivo a infrastruttura quasi essenziale, tanto che alla COP30 di Belém il raffrescamento è stato equiparato a acqua, energia e servizi sanitari di base. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il condizionatore è la nuova acqua: ecco chi sono i «padroni del fresco» nel mondo

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Da caldaia a pompa di calore di Brescia: impianto, cantiere e testimonianza del cliente

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