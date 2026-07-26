Il Canto del Cardellino Vincenzo Calafiore 26 Luglio 2026 Udine FVG ITALY “ . mai potrò dimenticare quelle estati con te su quel pianoro ove ci fermavamo ad ascoltare i canti dei cardellini e la risacca. Innocenti e incantati, persi l’uno negli occhi dell’altra, ignari di cosa la vita, poi, ci avrebbe riservato: la felicità, l’amore! Mi piaceva chiamarti da lontano con le note del mio violino, tu le sentivi dalla tua finestra, e subito dopo arrivavi correndo tra le bionde spighe di grano, che ti confondevano e ti facevano ogni volta apparire.. eravamo felici, siamo stati, lo siamo ancora! “ Vincenzo Calafiore Ero stordito da quella dolce serenata d’amore a New York: quelle storie che parlavano dell’innocenza dei giovani, del loro correre all’impazzata per le vie della vita. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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Canto del Cardellino

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