Il caldo e l’ecoansia

Le temperature sono di nuovo in aumento, con il picco previsto per mercoledì. È la quarta ondata di calore di questa estate, portando condizioni insopportabili. La tregua temporanea causata dal calo delle temperature si è conclusa. Le alte temperature continuano a colpire diverse zone, con rischi per la salute e l’ambiente. Le previsioni indicano che il rialzo continuerà nei prossimi giorni, mantenendo condizioni estreme.

La tregua è finita. Da oggi (con picco previsto mercoledì) le temperature tornano a salire a livelli insopportabili. È la quarta ondata di calore di quest’estate. Mettendo da parte un attimo le conseguenze fisiche che questo caldo atroce ha sui nostri corpi, c’è un aspetto che forse ancora è stato trattato poco: l’effetto della crisi climatica sulla nostra psiche. È vero che d’estate ha sempre fatto caldo (e così rispondiamo subito agli scettici), ma un conto è il caldo di questi giorni, con temperature alte ma nella media. Un conto sono i 40 gradi che ci aspettano e che avevamo lasciato pochi giorni fa. Alzi la mano chi, leggendo le... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Cosa significa soffrire di ecoansia

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