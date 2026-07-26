Il Bayern Monaco fa scuola | super colpo per sostituire Goretzka? No il ‘nuovo acquisto’ è già in casa

Il Bayern Monaco non acquisterà un nuovo centrocampista per sostituire Goretzka, che ha lasciato la squadra. La società ha deciso di puntare su un giocatore già presente nel club, preferendo un profilo giovane e interno alla rosa. La strategia è quella di mantenere la continuità nel reparto mediano senza ricorrere a un nuovo acquisto.

Il Bayern Monaco sostituirà così Leon Goretzka dopo l’addio del centrocampista. Il colpo dei bavaresi è già in casa. Il Bayern Monaco sceglie la linea dei giovani e della continuità per completare la propria mediana. I giganti della Bundesliga hanno deciso di esercitare il riscatto a titolo definitivo per Bara Sapoko Ndiaye, promettente centrocampista gambiano di appena diciotto anni. L’operazione è stata confermata direttamente dal direttore sportivo bavarese, Christoph Freund, a margine della prima uscita stagionale in amichevole dei tedeschi, sconfitti per 2-1 sul campo dell’ SV Wehen Wiesbaden. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Un’ascesa fulminea: dalla sorpresa di gennaio alla svolta tattica. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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