I Tenores di Orosei si sono esibiti nella chiesa del Sacro Cuore, dove hanno formato un cerchio e iniziato a cantare. La loro esibizione ha attirato l’attenzione dei presenti, con il pubblico che ha assistito in silenzio. I cantanti rappresentano una delle espressioni più note del canto tradizionale sardo. Durante la performance, il silenzio è rimasto totale, senza alcuna interruzione o rumore di fondo.

Quando si mettono in cerchio e iniziano a cantare, nella chiesa del Sacro Cuore non vola una mosca. Sono i Tenores di Orosei che rappresentano una delle più riconosciute espressioni del canto tradizionale sardo. Il gruppo custodisce e tramanda la tradizione vocale di Orosei attraverso un repertorio che unisce il canto sacro delle confraternite religiose e il canto profano a tenore, mantenendo un’impostazione profondamente legata alla sonorità antica e originale del territorio. E sono loro gli ospiti d’onore alla Festa della Trebbiatura nella frazione Casa del Corto a Piancastagnaio. Comunità affiatata, ancora unita nei valori e geloce custode delle tradizioni contadine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I Tenores di Orosei toccano il Sacro Cuore

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