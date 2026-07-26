Manca meno di un mese alla cavalcata dell’Assunta e si va definendo il quadro della gara tra le 10 contrade fermane, con la comunicazione dei nomi dei 10 cavalli che correranno per la conquista dell’ambito Palio dell’Assunta (che peraltro, sarà presentato ed esposto proprio oggi, dalle ore 19,30, nella chiesa di San Francesco). Questi i cavalli ingaggiati dal coordinamento del gruppo corse. Bonmarché AA, Grid AA, Finps AA, Donnaiolo AA, Flashy AA, Coram Lathe AA, Chilivanesu AA, Zittibuonidaclodia AA, Dori Fortuna AA, Faraone Baio AA. Esemplari che provengono principalmente da Toscana, Lazio e Sicilia, alcuni dei quali sono già noti ai contradaioli fermani, come nel caso di Coram Lathe che ha vinto il Palio edizione 2024, e Chilivanesu, vincitore del Palio dell’anno scorso (che torna dopo aver conquistato un successo anche a Follonica). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I dieci cavalli in corsa per il Palio: "Faraone Baio a caccia di riscatto"

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