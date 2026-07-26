Guida al precampionato di Serie A 2026 2027 | l' elenco completo dei ritiri e delle amichevoli
L'Atalanta svolge il ritiro a Ciserano dal 13 al 26 luglio e affronta tre amichevoli, tra cui l'incontro con la squadra U23, terminato 2-1, e il match con l'Arezzo, vinto 3-2. Il 2 agosto sfida il Feyenoord, mentre l'8 agosto gioca contro lo Schalke 04. Il 14 agosto partecipa al Trofeo Bortolotti contro l'Athletic Bilbao. La squadra di Bologna si prepara a Rio Pusteria-Valles dal 13 al 25 luglio.
Atalanta: Ritiro a Ciserano, dal 13 al 26 luglio. Amichevoli: 18 luglio Atalanta-Atalanta U23 2-1; 22 luglio Atalanta-Mantova 1-1; 26 luglio Atalanta-Arezzo 3-2; 2 agosto Feyenoord-Atalanta; 8 agosto Schalke 04-Atalanta; 14 agosto Atalanta-Athletic Bilbao (Trofeo Bortolotti), Bologna: Ritiro a Rio Pusteria-Valles, dal 13 al 25 luglio. Amichevoli: 18 luglio Bologna-Arminia Bielefeld 0-4; 22 luglio Bologna-Heidenheim 1-1; 25 luglio Bologna-Iraklis 2-0; 1 agosto Bologna-Cambuur; 15 agosto Brighton-Bologna, Cagliari: Ritiro a Pontedilegno-Tonale, con allenamenti a Temù, dal 22 luglio al 1° agosto. Amichevoli: Cagliari-Sampdoria 0-0; 28 luglio Cagliari-Modena; 8 agosto Cagliari-Nizza, Como: Ritiro a Mozzate. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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