GTA 6 il terzo trailer potrebbe avere finalmente una data | l’indiscrezione accende l’entusiasmo dei fan

Si parla di un possibile rilascio del terzo trailer di Grand Theft Auto VI, con una data che potrebbe essere annunciata a breve. Dopo mesi di silenzio da parte di Rockstar Games, le speculazioni si sono intensificate tra gli appassionati. L’indiscrezione suggerisce che il trailer potrebbe arrivare presto, alimentando l’attesa tra i giocatori di tutto il mondo. Al momento, nessuna conferma ufficiale è stata comunicata.

L’attesa per il terzo trailer di Grand Theft Auto VI sta diventando quasi insostenibile per milioni di giocatori in tutto il mondo. Dopo il silenzio prolungato di Rockstar Games, che ha lasciato i fan con il fiato sospeso dall’uscita del secondo trailer, una nuova previsione potrebbe finalmente offrire una data concreta. Tom Henderson, insider e giornalista di Insider Gaming noto per le sue anticipazioni nel settore videoludico, ha dichiarato durante un recente podcast di aspettarsi il terzo trailer intorno al 6 agosto, dunque fra meno di due settimane. La previsione di Henderson non si basa su informazioni confidenziali ricevute da fonti interne a Rockstar, ma su un’analisi accurata delle strategie di comunicazione storicamente adottate dalla casa sviluppatrice e dalla sua società madre, Take-Two Interactive. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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GTA 6 Trailer 3 Might Have a NEW Date... Here's What We Actually Know

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