GPS docenti 2026 28 | a rilento la pubblicazione delle graduatorie AGGIORNATO

Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare le GPS 202628, graduatorie provinciali per le supplenze dei docenti, di cui all’O.M. n. 27 del 14 febbraio 2026. Nel rispetto della normativa sulla privacy, le graduatorie non riportano dati personali o sensibili utilizzati ai fini della loro elaborazione. Gli interessati e gli eventuali controinteressati potranno accedere a tali informazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza e accesso agli atti amministrativi. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di verifica del possesso dei requisiti richiesti. L’Amministrazione potrà disporre, in qualsiasi fase della procedura e con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati che risultino privi dei requisiti di ammissione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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GPS 2026/28: il sistema delle graduatorie e le procedure di reclutamento

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