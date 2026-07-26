Un incidente tra due veicoli si è trasformato in aggressione. Un conducente ha tagliato la strada a un furgone aziendale, scatenando insulti e gestacci. La situazione è peggiorata quando uno dei conducenti ha iniziato a colpire il veicolo con pugni e sputi, arrivando a scendere e infierire fisicamente. L’autore dell’aggressione è stato denunciato dalle forze dell’ordine.

Una banale controversia stradale è degenerata prima in gestacci tra conducenti poi in una vera e propria aggressione con pugni e sputi e botte contro un furgone aziendale. È accaduto lungo la Sp28, a Montecchio, dove i carabinieri di San Polo hanno denunciato alla Procura di Reggio un 51enne del paese, ritenuto il presunto responsabile. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi del padre della vittima, che viaggiava dietro su un secondo furgone e ha fotografato l’altro, fornendo ai carabinieri elementi utili all’identificazione. Secondo la ricostruzione dei militari, un giovane lavoratore stava percorrendo la provinciale verso Cavriago alla guida di un furgone quando, nei pressi della rotonda della ditta Dieci, un’auto sarebbe uscita dal parcheggio tagliandogli la strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli taglia la strada e lo aggredisce: denunciato

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