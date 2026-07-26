Giornata mondiale dei nonni e degli anziani 2026 | oggi la sesta edizione

Il 26 luglio si celebra la sesta giornata mondiale dedicata ai nonni e agli anziani, con il tema «Io invece non ti dimenticherò mai». La ricorrenza evidenzia l'importanza del legame tra le generazioni e il ruolo degli anziani nella società. Viene ricordato ogni anno in questa data, coinvolgendo diverse comunità e istituzioni. La giornata si focalizza sull’attenzione e il rispetto verso le persone di età avanzata.

Il 26 luglio si celebra la ricorrenza dedicata al valore degli anziani e al legame tra le generazioni. Il tema scelto da Papa Leone XIV è «Io invece non ti dimenticherò mai». Oggi, domenica 26 luglio 2026, si celebra la VI Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, una ricorrenza dedicata al ruolo fondamentale delle persone anziane nelle famiglie, nelle comunità e nella società. La data coincide quest’anno con la festa liturgica dei Santi Gioacchino e Anna, tradizionalmente indicati come i nonni di Gesù, e richiama l’attenzione sull’importanza del dialogo tra le generazioni, della memoria e della vicinanza verso chi vive la stagione della vecchiaia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Giornata mondiale dei Nonni e gegli Anziani

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