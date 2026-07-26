GF Vip nuova indiscrezione sui concorrenti L’indiscrezione

Secondo una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, il prossimo cast del Grande Fratello Vip sarà composto da 18 concorrenti. La notizia si aggiunge alle prime indiscrezioni sul numero di partecipanti per la nuova edizione del reality. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma l’indiscrezione circola tra le fonti vicine al programma.

GF Vip, nuova indiscrezione: “Saranno 18 i concorrenti”. La segnalazione arriva a Deianira Marzano. Mentre cresce l’attesa per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, iniziano a circolare le prime indiscrezioni sul cast. Nelle ultime ore, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione ricevuta da un utente che riguarda il numero dei concorrenti pronti a varcare la celebre Porta Rossa. Leggi anche Can Yaman: il nuovo abbraccio con il Sud, poi la dedica che conquista i fan Nello screenshot pubblicato nelle sue Instagram Stories si legge infatti: “A proposito del GFVip Deia, quest’anno saranno 18 i concorrenti ad entrare e non 15 come l’ultima edizione fatta!”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Grande Fratello Vip Le prime indiscrezioni sui concorrenti della nuova edizione

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