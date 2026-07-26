Frontale violento in Italia morte atroce | tante persone coinvolte Ci sono minori

Un incidente stradale si è verificato nella provincia di Bari durante la notte, coinvolgendo più veicoli e causando un morto e diversi feriti. Tra i feriti ci sono minori. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota, e sono in corso le indagini delle forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo alle cause o alle circostanze specifiche dell’incidente.

Un tragico incidente notturno è tornato a insanguinare le strade della provincia di Bari, trasformando una notte estiva in un dramma che lascia sul campo una vittima e diversi feriti. L’impatto violento è avvenuto lungo un’arteria stradale particolarmente trafficata, riproponendo con forza il tema della sicurezza sui tratti provinciali che collegano i comuni del territorio. Una donna, secondo le prime notizie di quasi 70 anni, è morta e altre sei persone sono rimaste ferite in un incidente stradale accaduto questa notte sulla provinciale 88 tra Giovinazzo e Bitonto, in provincia di Bari. Lo scontro ha coinvolto due vetture che viaggiavano lungo il tratto che unisce i due centri abitati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Pier Silvio Berlusconi coinvolto in un violento incidente frontale

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