A fine gennaio una frattura di quattro chilometri nella roccia ha danneggiato una collina, evidenziando una lunga paralisi amministrativa. Nonostante siano stati approvati fondi contro il dissesto idrogeologico già nel 1997, solo il 41% di questi, pari a circa 1,9 miliardi di euro, è stato utilizzato finora. I fondi ancora bloccati rappresentano una parte significativa delle risorse destinate a fronteggiare frane e alluvioni.

I quattro chilometri di frattura nella roccia che a fine gennaio hanno squarciato la collina di Niscemi hanno portato alla luce una storia infinita di paralisi amministrative, in cui si erano impantanati anche i fondi contro il dissesto idrogeologico approvati fin dalla frana del 1997.La premier Giorgia Meloni è volata in Sicilia tre volte per garantire di persona che i nuovi finanziamenti per le opere (75 milioni di euro, affiancati da altrettanti per il sostegno diretto alla popolazione) non avrebbero seguito la stessa sorte dei loro predecessori, anche grazie all’impegno del Capo della Protezione civile Fabio Ciciliano, nominato commissario straordinario. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Frane e alluvioni, speso solo il 41% dei fondi: 1,9 miliardi ancora fermi

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