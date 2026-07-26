Un atleta ha vinto gli 800 metri ai Campionati Italiani Assoluti, partendo in testa fin dall’inizio e mantenendo il ritmo fino al traguardo. Ha corso tutta la gara in avanti, controllando gli avversari e portando a casa la vittoria. Dopo la corsa, ha chiesto la mano, attirando l’attenzione anche su questo aspetto. La vittoria e la richiesta sono avvenute in un contesto di grande partecipazione e pubblico.

Francesco Pernici ha regalato grandissimo spettacolo ai Campionati Italiani Assoluti, vincendo gli 800 metri alla sua maniera: correndo in testa fin dalle battute iniziali, dettando lui il ritmo e mettendo alle corde l’intera concorrenza. Una tattica di gara che potrebbe far storcere il naso ai puristi, ma che è pienamente nelle corde del 23enne bresciano, il quale offre grandi emozioni a tutti gli appassionati in una delle discipline più prestigiose di tutta l’atletica. Il fresco primatista italiano, che lo scorso 3 luglio ha ritoccato lo storico primato nazionale di Marcello Fiasconaro dopo 53 anni e ha corso in 1:43.60 a Tomblaine, si è portato dietro Giovanni Lazzaro per una tornata e mezza, poi in uscita dall’ultima curva e ulteriormente alzato il ritmo e ha conquistato il tricolore con il tempo di 1:44. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Pernici regala spettacolo: 800 metri tutti all’attacco, grande vittoria ai Campionati Italiani e poi chiede la mano

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