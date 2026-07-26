Ex scuole e immobili sul mercato | In questo modo riusciremo a finanziare opere nuove e servizi

Il Comune di Monte Argentario intende vendere ex scuole e altri immobili per finanziare nuove opere pubbliche e servizi. La strategia prevede la messa in vendita di edifici come le ex scuole elementari di Porto Santo Stefano e Porto Ercole, oltre ad altri immobili non specificati. I proventi derivanti da queste vendite saranno reinvestiti in interventi pubblici e miglioramenti. La decisione fa parte di un piano più ampio di gestione patrimoniale del patrimonio immobiliare comunale.

MONTE ARGENTARIO Vendere gli immobili per reperire risorse da reinvestire nelle opere pubbliche. È questa la linea che il Comune sta portando avanti con gli edifici delle ex scuole elementari di Porto Santo Stefano e Porto Ercole, ma non solo. Il sindaco Arturo Cerulli torna a parlare a La Nazione sul piano delle alienazioni, spiegando come le future vendite del patrimonio siano strettamente collegate agli investimenti già avviati e a quelli che il Comune intende realizzare nei prossimi anni. Tra gli immobili che fanno parte del piano di vendita ci sono il Pianetto a Porto Santo Santo Stefano, l’ex scuola elementare di Porto Ercole e alcuni altri fabbricati che, una volta riorganizzati gli uffici e i servizi comunali, potranno essere messi sul mercato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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