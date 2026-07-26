La Commissione europea ha multato AliExpress di 550 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette. La sanzione si aggiunge alle restrizioni imposte da Stati Uniti e Europa, che hanno rafforzato i controlli contro le merci contraffatte. Tuttavia, la presenza di prodotti non conformi su piattaforme di e-commerce internazionali continua a essere diffusa. La multa riguarda anche la violazione delle norme sulla trasparenza e sulla tutela dei consumatori.

La multa da 550 milioni di euro inflitta dalla Commissione europea ad AliExpress non riguarda soltanto la vendita di prodotti contraffatti, pericolosi o non conformi. Segna il passaggio da una politica europea fondata sulla tolleranza commerciale a una strategia di contenimento delle piattaforme cinesi. Bruxelles accusa AliExpress di non aver valutato e ridotto adeguatamente i rischi connessi alla circolazione di merci illegali. La sanzione è la più elevata finora applicata nell’ambito della normativa europea sui servizi digitali e segue altri provvedimenti contro le grandi piattaforme del commercio elettronico. Pechino risponde accusando l’Europa di utilizzare la tutela dei consumatori e dell’ambiente come copertura per introdurre barriere discriminatorie. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Europa e Stati Uniti alzano il muro commerciale ma la Cina è già dentro

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