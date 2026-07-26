Un’auto si è ribaltata sulla provinciale 327 a Foiano, in Valdichiana. Una donna di 33 anni è rimasta ferita e trasportata all’ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Cortona. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente.

Un altro incidente in Valdichiana. A Foiano sulla provinciale 327 un’auto ha perso il controllo ribaltandosi. Una donna di 33 anni è rimasta ferita e trasportata all’ Ospedale San Donato di Arezzo con infermierizzata di Castiglion Fiorentino, intervenuti sul posto anche VVF e Carabinieri di Cortona. La donna pur se grave non è in pericolo di vita. Nelle ultime settimane il territorio è stato lo scenario di diversi incidenti mortali. Nel giro di poche ore nelle stesso giorno sono morti due uomini. Due vittime a Il Matto e Foiano. La scia di tragici eventi è iniziata a Foiano lungo la variante in via Molin Nuovo dove ha perso la vita Antimo Verde, 48 anni, residente del posto, che ha perso improvvisamente il controllo della propria moto mentre era alla guida, finendo rovinosamente a terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Escalation di incidenti . Si ribalta con l’auto. Grave una trentenne

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