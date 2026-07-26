Migliaia di persone hanno partecipato al gran finale di Village Vibes nel Valdichiana Designer Village, con una Piazza Maggiore piena di visitatori. La giornata è stata caratterizzata da musica, shopping e saldi, creando un’atmosfera di festa. L’evento ha visto un'affluenza significativa, con numerosi partecipanti che hanno preso parte alle iniziative programmate. La manifestazione ha concluso con un grande afflusso di pubblico, rendendo la giornata tra le più partecipate dell’estate.

Arezzo, 26 luglio 2026 – Una Piazza Maggiore gremita da migliaia di persone, un'atmosfera di festa e un'intera giornata vissuta tra shopping, musica e intrattenimento. Si è conclusa con un autentico successo l'edizione 2026 di Village Vibes, la rassegna estiva del Valdichiana Designer Village, che ha salutato il pubblico con il concerto di Ernia, protagonista di una serata capace di richiamare visitatori da tutta la Toscana e dalle regioni limitrofe. L'evento, realizzato in collaborazione con MENGO Music Fest e Radio Bruno, ha trasformato il Village in un grande palcoscenico a cielo aperto, confermando il format vincente che unisce spettacolo, shopping e territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ernia infiamma il Valdichiana Designer Village: migliaia di persone per il gran finale di Village Vibes tra musica, shopping e saldi

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