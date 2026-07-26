Il 7 dicembre le figlie di Emilio Fede, Simona e Sveva, si incontreranno in tribunale per discutere dell’eredità lasciata dal padre. L’udienza è prevista davanti a un giudice, e rappresenta un momento di confronto legale tra le due sorelle. Da quando è scomparso Fede, sono in corso questioni legali riguardanti la divisione del patrimonio. La data segna l’appuntamento ufficiale per la risoluzione di questa controversia.

Il 7 dicembre è atteso l'incontro, davanti ad un giudice, tra Simona e Sveva, figlie di Emilio Fede e Diana De Feo. Da quando è morto il padre è iniziata una battaglia per l'eredità E’ passato quasi un anno dallamorte di Emilio Fede, adesso le due figlie,Sveva e Simona, si trovano davanti un giudice a litigare per i beni materiali e per i soldi. Simona, la secondogenita, contesta alla prima di essersi intascata parte del matrimonio. Il giudice ha archiviato il tutto ma lei non ci sta e cosìil 7 dicembre si rivedranno in tribunale per la resa dei conti. Da una parte c’èla richiesta di archiviazione: secondo il pm questa questione riguarda più la sezione civile che quella penale; dall’altra la volontà della sorella affinchéSveva venga processata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Eredità Emilio Fede: il 7 dicembre la resa dei conti, in tribunale le figlie

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