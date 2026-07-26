Empoli Jazz L’anima di Napoli cantata da Barra

Durante l’Empoli Jazz Festival, è stato presentato un concerto dedicato a Napoli, interpretato da un artista noto come Barra. La performance ha riproposto brani che esaltano l’anima napoletana, con un’attenzione particolare alla teatralità e all’attitudine del jazz come forma espressiva. Il direttore artistico ha sottolineato come il jazz rappresenti più di un semplice genere musicale, ma un modo di esprimersi e di comunicare emozioni.

EMPOLI "Il jazz non è solo un genere è un’attitudine, una teatralità un modo di graffiare l’anima". Parola di Filippo d’Urzo, direttore artistico di Empoli Jazz Festival. E allora avanti con il penultimo - e atteso - appuntamento della manifestazione, giunta alla diciottesima edizione e organizzata dall’associazione Empoli Jazz (main partner Lapi Gelatine) con il sostegno e patrocinio del Comune di Empoli, della Fondazione CR Firenze, del Ministero della Cultura, della Regione Toscana e della Città Metropolitana di Firenze. Domani tornerà a essere protagonista piazza Farinata degli Uberti (ingresso da Canto Ghibellino), alle 21.30 per il concerto di Peppe Barra con Medit Orchestra diretta da Angelo Valori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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