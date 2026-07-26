Un incidente tra una moto e un’auto si è verificato sabato mattina lungo la via Anticolana, vicino a Tefuci, nel territorio di Fiuggi. Nell’impatto, è deceduto un uomo di 55 anni residente a Trivigliano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un violento scontro tra una moto e un’autovettura è costato la vita a Pietro Bruni, 55 anni, residente a Trivigliano. L’incidente è avvenuto sabato mattina lungo la via Anticolana, nel territorio comunale di Fiuggi, nei pressi della località Tefuci. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava viaggiando in sella alla propria moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, è entrato in collisione con un’auto. L’impatto si è rivelato fatale e, nonostante l’intervento dei sanitari del 118, per il motociclista non è stato possibile fare nulla. Il conducente dell’auto portato in ospedale. L’automobilista coinvolto nello schianto è stato trasportato all’ ospedale San Benedetto di Alatri, dove è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Drammatico scontro tra una moto e un’auto: muore il 55enne Pietro Bruni. Ancora sangue sulle strade del Lazio

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SBATTE CON LA MOTO CONTRO UNAUTO: MUORE SUL COLPO UN RAGAZZO DI 24 ANNI | 18/04/2026

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