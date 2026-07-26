Le strutture di campeggio sono piene di tende, roulotte attrezzate e casette in legno sotto pini. Alcuni ospiti fanno colazione all’aperto, altri si immergono in piscina o giocano. La stagione estiva registra un’alta presenza di stranieri, che rappresentano circa la metà dei visitatori. Le aree campeggio offrono spazi per diverse attività e si popolano di famiglie e gruppi di amici.

Le casette basse in legno sotto i pini, le roulotte attrezzate con veranda, cucinotto e tutto l’immaginabile; poi le tende. Qualche famiglia fa colazione all’aria aperta attorno a un tavolo, qualcuno si tuffa in piscina o gioca. Molti – gonfiabili sottobraccio e occhiali da sole sul viso – vanno in spiaggia. All’entrata, di fronte alla reception, su una bacheca sono indicate le attività della settimana: schiuma party, acqua gym, zumba, animazione, serata pizza&pasta e cena romagnola. Al Camping Classe di Lido di Dante "la stagione è partita bene". A raccontarlo è il titolare Roberto Giampreti, che precisa: "Maggio è stato al di sopra delle aspettative, giugno bene ma leggermente al di sotto dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dormire sotto le stelle. L’estate dei campeggi: "La stagione? Va bene, la metà sono stranieri"

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