Il Napoli sta preparando il rinnovo di contratto per il capitano Giovanni Di Lorenzo. Dopo aver firmato il prolungamento di Antonio Vergara, il club si sta concentrando sull’accordo con l’esterno. Le trattative sono in corso e non sono stati ancora resi noti dettagli o tempi. La società intende consolidare la propria rosa anche attraverso questi rinnovi.

Oltre che sul mercato, il club di ADL lavora anche sul tavoli dei rinnovi. Dopo quello di Antonio Vergara, il club partenopeo è pronto a prolungare il contratto del capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo. “Dopo Antonio Vergara, il Napoli è ora pronto a prolungare il contratto di Giovanni Di Lorenzo. Per il capitano in arrivo un nuovo accordo fino al 2029". Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - Dopo Vergara il Napoli è pronto per il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo

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Perchè il Napoli non punta sui giovani come Vergara

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